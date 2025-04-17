"ЮТэйр" хочет сдать в аренду вертолеты в дружественные страны для возвращения на рынок ООН

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" прорабатывает вопрос передачи в аренду своих вертолетов в дружественные России страны для возвращения на рынок ООН, сообщил заместитель гендиректора - старший операционный директор компании Павел Мухин.

"Мы долгое время работали на рынке ООН, в том числе в международных перевозках питания, но, к сожалению, сложилось так (из-за санкций - ИФ), что мы больше не можем участвовать в контрактах (...) Как мы видим, как вернуться на рынок ООН? Мы хотим передать вертолеты в аренду в организации в дружественных странах. И этот процесс у нас запустился", - сказал Мухин на "круглом столе" в Совете Федерации о мерах по обеспечению транспортной независимости РФ за счет расширения производства авиатехники.