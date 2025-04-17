Аэропорт Волгограда возобновил работу

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропорту Волгоград в 17:22 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэропорты перенаправили три самолета, совершавших рейсы в Волгоград.

Ограничения вводились с 15:39 по Москве для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в связи с ограничениями задерживаются пять рейсов на прибытие и пять на отправление.



