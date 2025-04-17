Получатели бюджетных средств смогут открывать счета в ЦБ и банках для оборонных расходов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Получатели средств федерального бюджета смогут открывать счета в ЦБ или коммерческих банках по разрешению Минфина, если это нужно для трат на оборону, безопасность, правоохранительную сферу или другие расходы, связанные с государственной тайной, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№895240-8) подготовлен правительством и размещен в электронной базе данных парламента.

"Получатели средств федерального бюджета вправе открывать счета в Центральном банке РФ и кредитных организациях в соответствии с разрешением Министерства финансов РФ, выданным им в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов РФ, для осуществления расходов в сфере национальной безопасности, национальной обороны, правоохранительной деятельности, а также расходов за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, составляющих государственную тайну", - следует из поправок в Бюджетный кодекс.

В настоящее время открытие счетов в банках для получателей средств федерального бюджета возможно лишь в исключительных случаях - при наличии соответствующих положений в федеральных законах. "При отсутствии таких норм в федеральном законе операции по счетам, открытым в банках, приостанавливаются и впоследствии счета закрываются", - говорится в пояснительной записке.

Авторы документа отмечают, что в ряде случаев казенные учреждения, в том числе подведомственные силовым органам, уже используют счета в полевых учреждениях Банка России на основании специальных разрешений Минфина.

Поправка направлена на легализацию этой практики в рамках самого Бюджетного кодекса, что позволит таким учреждениям быстрее проводить операции с поступающими средствами, следует из пояснительной записки.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.