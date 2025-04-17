Временные ограничения введены в аэропорту Астрахани

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены на прием и вылет рейсов в аэропорту Астрахани, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 18:30 мск введены в аэропорту Астрахань", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. Как сообщалось, в 2024 году его пассажиропоток вырос на 9% по сравнению с 2023 годом - до 841 059 человек.