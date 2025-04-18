Начальник одного из НИИ Минобороны РФ арестован за взятки

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Начальник одного из НИИ министерства обороны задержан и помещен под домашний арест по обвинению в получении взяток от подчиненных, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

"Расследуется уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "27 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны России Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале ГВСУ.

По версии следствия, в 2014-2024 годах НИИ "выполнялись многомиллионные контракты с государственным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий".

"В ходе выполнения работ на Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались выплаты стимулирующего характера. В период 2020-2025 гг. Протасов получил от сотрудников института взятки в крупных и особо крупных размерах за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат, а также общее покровительство по службе", - говорится в сообщении.