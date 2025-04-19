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Специальные бесплатные маршруты до городских кладбищ появятся в Москве в Пасху

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Почти 600 автобусов и электробусов будут работать в столице на 32 специальных маршрутах в Пасху, 20 апреля, на них можно добраться до городских кладбищ, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В праздник будут организованы специальные бесплатные экспресс-маршруты до городских кладбищ, которые получат номера Э, Э1, Э2 и Э3. Эти и некоторые регулярные маршруты автобусов будут работать с 9:00 до 19:00. В этот же день задействуют свыше 590 автобусов на 32 специальных, усиленных и регулярных маршрутах.

В ночь с 19 на 20 апреля будет продлена работа станций метро и Московского центрального кольца на вход до 02:00, а также будет продлена работа почти 150 наиболее востребованных маршрутов. Кроме того, будут курсировать 18 регулярных ночных маршрутов.

Так, 20 апреля автобусы 1 и 2 будут заезжать к Зеленоградскому Центральному кладбищу. Маршрут 1 будет заезжать в обе стороны к кладбищу с 7:40 до 17:30; маршрут 2 пойдет до Центрального кладбища вместо СТО ВАЗ с 7:20 до 19:30. Для проезда к СТО ВАЗ департамент рекомендует пользоваться маршрутом 1.

До 17:00 автобус 600 не будет заезжать на Западное Хованское кладбище. Для проезда к Западному Хованскому кладбищу можно воспользоваться экспресс-маршрутом Э-1 от метро "Саларьево" или Э-2 от метро "Теплый Стан" и "Корниловская" (от остановки "Улица Адмирала Корнилова"). Остановки у метро "Теплый Стан" будут перенесены к выходам 7 и 9 вместо выходов 6 и 4.

В Пасху также изменятся маршруты 706 и 760. От метро "Новокосино" до Николо-Архангельского кладбища вместо Носовихинского шоссе автобусы пойдут по улицам Суздальской и Галины Вишневской. На шоссе рекомендуют пользоваться пригородным маршрутом 142.

Автобус 865 вместо Планерной улицы пойдет к метро "Планерная" по улице Свободы и Химкинскому бульвару через метро "Сходненская". Для проезда к Планерной улице в дептрансе просят пересаживаться на автобус 817 на остановке "Бутаково".

До 18:00 автобус 930 вместо МЦД D2 "Павшино" пойдет до 8-го микрорайона Митина. Маршрут Д временно не будет работать.

Помимо этого, автобус с810 к Домодедовскому кладбищу пойдет через "Семивраги", "Новлянское" и "Истомиху" после остановки "Колычево". Вместо маршрута Э-2 в селе Колычево дептранс советует пользоваться маршрутом с810, для проезда к остановкам "Воеводино" и "Шишкино" - пригородными маршрутами 308, 404а, 404б и 404к от метро "Домодедовская".

Автобусы с919 вместо Молодцовского проезда пойдет по улице Маршала Савицкого. В Молодцовском проезде можно пользоваться маршрутом 948 от метро "Бульвар Дмитрия Донского".

Закрытие движения для транспорта вблизи кладбищ

В департаменте сообщили, что 20 апреля будет временно закрыто движение для транспорта вблизи кладбищ с 6:00 до 16:00.

В частности, будет закрыто движение на ряде улиц вблизи кладбищ в некоторых районах столицы - на востоке, юго-западе, юге, севере, западе, северо-западе и в новой Москве.

Кроме того, будет организована выделенная полоса в Северо-западном административном округе на Пятницком шоссе по направлению в область от улицы Барышиха до съезда на Митинское кладбище.

Помимо этого, отменится левый поворот на разворотную площадку в Проектируемом проезде № 5557 в районе владения 1.

В дептрансе также обращают внимание на то, что будет временно запрещена остановка и стоянка в Волоколамском проезде от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов, в проезде Стратонавтов в районе Волоколамского шоссе, в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища, а также на Кавказском бульваре от улицы Бехтерева до Деловой улицы.

Крестный ход

В связи с проведением крестного хода 20 апреля будет временно закрыто движение на нескольких улицах в центре Москвы, отметили в дептрансе.

Движение будет закрыто с 00:01 до 00:20 на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка, а также на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка.

Помощь пассажирам

На остановках наземного транспорта и на станциях метро уже размещена временная навигация для удобства пассажиров, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Во время пасхальных богослужений сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить на станциях метро "Кропоткинская" и "Бауманская", которые находятся рядом с крупнейшими храмами Москвы. В Пасху обратиться за помощью можно будет и на других станциях метро: "Саларьево", "Домодедовская", "Пятницкое шоссе", "Планерная", "Новокосино", "Озерная", "Улица Академика Янгеля". Сотрудники ЦОМП ответят на вопросы о маршрутах, подскажут, где ближайшая остановка или как найти нужный автобус.

Помимо этого, для удобства пассажиров на едином транспортном портале https://i.transport.mos.ru/paskha создана специальная страница, где легко можно уточнить маршруты до кладбищ и ночные рейсы. Маршруты, продленные в пасхальную ночь, разделены на категории: 25 магистральных, пять частых районных, 85 районных, 15 социальных и 18 трамвайных. Это поможет пассажирам ориентироваться и искать нужный маршрут.

Дополнительные остановки пригородным поездам

Центральная пригородная пассажирская компания назначает дополнительные остановки вблизи храмов и мемориальных мест для ряда поездов на Белорусском, Рижском и Киевском направлениях 20 апреля.

На Белорусском направлении девять поездов будут дополнительно останавливаться на остановочном пункте (о.п.) "Отрадное", 14 - на о.п. "Здравница". На Рижском направлении восемь поездов будут дополнительно останавливаться на о.п. "Троицкая", 3 - на о.п. "Миитовская". На Киевском направлении пять поездов будут дополнительно останавливаться на о.п. "Алабино".

МЦД Носовихинское шоссе Волоколамское шоссе
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