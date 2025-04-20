Пасхальные богослужения и крестные ходы в РФ прошли без происшествий

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России обеспечили безопасность пасхальных богослужений в пасхальную ночь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Ночью более чем в 7,4 тыс. населенных пунктов Российской Федерации прошли богослужения и крестные ходы. Благодаря принятым мерам правонарушений не допущено", - сказала она журналистам в воскресенье.

Правопорядок обеспечивали более 46,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел совместно с военнослужащими Росгвардии, а также работниками частных охранных организаций и представителями общественных формирований правоохранительной направленности.