Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Женщина погибла при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Илек Беловского района Курской области, еще два человека получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина. В машине также находился мужчина и ребенок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью нет. В ближайшее время их доставят в больницу", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Врио губернатора добавил, что автомобиль, который подвергся удару, полностью сгорел.

Хинштейн призвал жителей не возвращаться в приграничные районы, так как там сохраняется угроза атак противника.