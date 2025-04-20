Российские военные сообщили о применении ВСУ ночью 48 дронов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, минувшей ночью применили 48 беспилотников, сообщает министерство обороны РФ.

"В течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один - по территории Крыма", - сказано в сообщении, распространенном в воскресенье.

"Также украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей - 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", - заявили в Минобороны.