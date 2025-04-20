Новомихайловка в ДНР перешла под контроль военных РФ до объявления пасхального перемирия

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Село Новомихайловка в ДНР перешло под контроль российской армии, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, российские подразделения взяли под контроль Новомихайловку до начала действия пасхального перемирия.



