Султан Омана пригласил президента РФ посетить страну

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид пригласил президента России Владимира Путина посетить султанат.

"Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид выразил особую благодарность президенту Российской Федерации В. В. Путину, правительству Российской Федерации и российскому народу за теплый прием и щедрое гостеприимство, пожелав Российской Федерации дальнейшего прогресса и процветания, и пригласил президента РФ В.В. Путина посетить Султанат Оман", - говорится в совместном заявлении по итогам государственного визита султана в Россию.

В нем отмечается, что "приглашение было с благодарностью принято".