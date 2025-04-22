Два предприятия пострадали при атаке дронов в Белгородской области

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов атаковали украинские дроны в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе семь дронов атаковали село Новая Таволжанка. В результате атак пяти дронов по предприятию огнём уничтожен легковой и повреждён грузовой автомобиль. Кроме того, на территории предприятия повреждено остекление двух корпусов. Ещё два беспилотника нанесли удары по легковым автомобилям, вследствие чего у одного транспортного средства повреждены стёкла и кузов, второй - полностью сгорел. В селе Графовка от удара дрона выбиты окна и посечён фасад частного дома", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

В селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон сдетонировал об кровлю одного из помещений производственного предприятия, повредив при этом крышу.

В хуторе Шаховка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме выбиты окна и повреждена крыша.

В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке беспилотника - в частном домовладении посечены надворная постройка и забор.

Посёлок Октябрьский Белгородского района также подвергся атаке беспилотника - в частном доме повреждена кровля. В селе Чайки в результате атаки FPV-дрона пробита крыша надворной постройки.