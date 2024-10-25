Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о хищении средств Минэнерго

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Москве Никулинский суд отправил в СИЗО до 24 декабря еще двух фигурантов уголовного дела о хищении средств Минэнерго, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Это бывшая замдиректора "ГУРШ" (Государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов) Наталья Конева и руководитель кузбасского филиала ГУРШ Асельдир Раджабов.

Ранее 25 октября суд отправил под домашний арест действующего замглавы федерального Минэнерго Сергея Мочальникова и бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского.

Мочальникову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), остальным - в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия МВД, с 2014 года по 2023 год чиновники Минэнерго заключили с подконтрольными организациями несколько контрактов на подрядные работы по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, считает следствие.

В конце июня были арестованы еще двое подозреваемых участников схемы. Позднее оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава Министерства энергетики".

Сообщалось, что в деле, в частности, идет речь о хищении более 175 млн рублей, выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.