Минэнерго России признано потерпевшим по делу Мочальникова и Яновского

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики России признано потерпевшим по уголовному делу, по которому были задержаны действующий и бывший замглавы ведомства Сергей Мочальников и Анатолий Яновский, следует из оглашенных в Никулинском суде материалов.

В деле есть постановление о признании Минэнерго потерпевшим по уголовному делу и допрос представителя ведомства.

Никулинский суд 25 октября определил меру пресечения Мочальникову, Яновскому и другим фигурантам дела.

Мочальникову вменяется злоупотребление полномочиями, по ходатайству следствия суд отправил его под домашний арест. Яновскому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, он арестован.

По версии следствия МВД, с 2014 года по 2023 год чиновники Минэнерго заключили с подконтрольными организациями несколько контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, считает следствие.

В конце июня были арестованы еще двое подозреваемых участников схемы. Позднее оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава Министерства энергетики".

По данным правоохранительных органов, в деле, в частности, идет речь о хищении более 175 млн рублей, выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.