Сжигавшие траву жительницы Красноярского края оказали сопротивление сотрудникам полиции и МЧС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Две жительницы Красноярского края, которые жгли сухую траву и мусор на своем участке, проигнорировали предупреждение сотрудников МЧС, а затем оказали сопротивление и пожарным, и полицейским.

Как сообщает пресс-служба МЧС, инцидент произошел в дачном массиве Минусинского района. Патрулировавшие территорию сотрудники увидели дым от огня, который развели 74-летняя женщина и ее дочь. Пожарные ликвидировали огонь и попросили не жечь траву, поскольку в крае был введен особый противопожарный режим.

На место нарушения был вызван дознаватель МЧС. Он удивился, когда увидел, что женщины снова сжигают траву. К участку повторно приехали пожарный расчет и сотрудники полиции. Собственница не давала пожарным потушить огонь и оказала сопротивление сотрудникам полиции.

Женщин оштрафовали за нарушение особого противопожарного режима на 10 тыс. рублей. Также им грозит административный штраф или арест за сопротивление стражам правопорядка.