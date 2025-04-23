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СКР заявил, что установлена гибель 191 жителя Курской области с августа 2024 г.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следователи установили факты гибели 191 жителя Курской области с момента вторжения в регион украинских военных в августе прошлого года, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию РФ в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, "в частности, жилые дома, школы, детские сады и транспортные средства". "По возбужденным уголовным делам признаны и допрошены в качестве потерпевших более 49 тысяч человек, назначены необходимые судебные экспертизы, зафиксированы показания пострадавших и очевидцев", - говорится в сообщении.

Такие данные, отметили в СКР, были доложены главе ведомства на проведенном им совещании в Курске.

"Устанавливается ущерб, причиненный от действий ВФУ объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. В настоящее время с участием специалистов осмотрены сотни объектов на территории 15 населенных пунктов Курской области, в Судебно-экспертном центре СК России проводятся необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел, "из которых 41 дело в отношении 98 лиц уже рассмотрено по существу судом".

"Виновным назначены наказания на срок от 14 лет до пожизненного лишения свободы", - заявили в СКР.

Там отметили, что в рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ "в числе прочих осуществляется уголовное преследование иностранцев, причастных к террористической деятельности на территории Курской области".

"Среди них - граждане Парагвая, подданная Дании, наемники из Бразилии, Мальты, Перу, Колумбии и других стран. Вооруженные огнестрельным оружием и другими средствами поражения, в составе украинских вооруженных формирований они приняли участие в совершении преступлений, направленных на дестабилизацию органов власти и устрашение населения", - говорится в сообщении.

ВСУ СКР Курская область
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