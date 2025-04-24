Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал вследствие атаки украинского беспилотника на село Пристень Валуйского округа, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Бригада скорой доставляет пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча и предплечья в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор в своем телеграм-канале в среду.

Ранее он сообщил, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.