Мужчина погиб в Белгородской области из-за детонации взрывного устройства

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в Белгородской области в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина", - написал Гладков в среду вечером в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил, что во время обстрела ВСУ села Крюково Борисовского района от полученных ран погиб мужчина, еще двое пострадали.