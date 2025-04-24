Правительство РФ одобрило повышение лимита страховки безотзывных сберсертификатов сроком более 3 лет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании 24 апреля одобрило законопроект, вдвое увеличивающий лимит страхового возмещения по длинным рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, говорится в сообщении Минфина.

Как отмечается в сообщении, такая инициатива сделает долгосрочные вложения более привлекательными для граждан.

Максимальный лимит по вкладам сроком выше трех лет, которые удостоверяются безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы АСВ, увеличат с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Страховка будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов и не будет с ними суммироваться. В итоге общая сумма застрахованных накоплений может составить 4,2 млн рублей (1,4 млн рублей + 2,8 млн рублей).

Снять средства с безотзывных сберегательных сертификатов до завершения срока нельзя, при этом у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по данным вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам.