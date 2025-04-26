Второй случай заболевания холерой выявлен у вернувшегося в РФ туриста

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии рисков распространения заболевания

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области, вернувшегося из Индии тем же рейсом, что и заболевший холерой в Подмосковье; противоэпидемические мероприятия продолжаются, рисков распространения заболевания нет, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

"Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики".

В Роспотребнадзоре также заявили, что установили круг лиц, с которыми контактировал больной после возвращения, все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. "На сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет", - добавили в ведомстве.

"Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Рисков распространения заболевания нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - заявили там.

24 апреля в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области сообщили о выявлении завозного случая холеры в Подмосковье у туриста, вернувшегося из Индии 21 апреля. Специалисты Роспотребнадзора установили круг контактных лиц - 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи). Все они были взяты под медицинское наблюдение.