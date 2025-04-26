Кабмин выделил 1,3 млрд руб. на аренду жилья жителям курского приграничья

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России выделило дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим от ВСУ жителям приграничных районов Курской области, вынужденных снимать жилье, сообщила пресс-служба кабмина.

"На компенсацию расходов за наём жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из-за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Средства из резервного фонда правительства предназначаются для выплаты компенсации за период с мая по июль 2025 года. Их получат более 21 тыс. семей. Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные ими расходы за наём жилья, отметили в кабмине.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 апреля.