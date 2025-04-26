Поиск

Кабмин выделил 1,3 млрд руб. на аренду жилья жителям курского приграничья

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России выделило дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим от ВСУ жителям приграничных районов Курской области, вынужденных снимать жилье, сообщила пресс-служба кабмина.

"На компенсацию расходов за наём жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из-за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Средства из резервного фонда правительства предназначаются для выплаты компенсации за период с мая по июль 2025 года. Их получат более 21 тыс. семей. Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные ими расходы за наём жилья, отметили в кабмине.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 апреля.

Курская область Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Баканов проведет в Бразилии переговоры с главами космических агентств стран БРИКС

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Второй случай заболевания холерой выявлен у вернувшегося в РФ туриста

Российские военные нейтрализовали за ночь 45 украинских БПЛА

Российские военные нейтрализовали за ночь 45 украинских БПЛА

Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"

Тяжело раненная в среду при обстреле Лисичанска девочка скончалась в больнице

Что произошло за день: пятница, 25 апреля

Эвакуированным из зоны ЧС во Владимирской области разрешили вернуться домой

Эвакуированным из зоны ЧС во Владимирской области разрешили вернуться домой

Заморозки прогнозируются в ближайшие три дня в Москве и Подмосковье

МВД будет получать сведения о приеме в школы и отчислении детей мигрантов

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне107 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6259 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });