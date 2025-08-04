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Кабмин выделит свыше 40 млрд руб. на помощь жителям Курской области, утратившим имущество

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит Курской области еще более 40 млрд рублей на помощь в связи с утратой имущества первой необходимости, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделим Курской области ещё более 40 млрд рублей. Средства пойдут, в том числе, на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с поручением главы государства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он уточнил, что общий объем финансирования уже превысил 100 млрд рублей.

Правительство также выделит дополнительные средства для поддержки жителей и предпринимателей Белгородской и Брянской областей.

Наряду с уже действующими в приграничных территориях мерами поддержки для бизнеса правительство выделит еще 650,5 млн рублей для компенсации расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя в III квартале 2025 года по независимым от них и нанимателей причинам. С начала текущего года уже было направлено на эти цели свыше 2 млрд рублей, напомнил Мишустин.

"Важно, чтобы финансирование было доведено до жителей и организаций Курской, Брянской и Белгородской областей максимально быстро, от этого зависит эффективность той поддержки, которой мы занимаемся", - подчеркнул Мишустин.

Михаил Мишустин Курская область
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