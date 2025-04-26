Герасимов сообщил о ликвидации украинских диверсионных групп в Белгородской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Завершена операция по уничтожению украинских диверсионных групп в Белгородской области, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"В Белгородской области подразделениями группировки войск "Север" завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка", - проинформировал Герасимов президента РФ Владимира Путина в субботу.

По его словам, в Белгородской области идет поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах.