На повышение уровня жизни в ближайшие годы рассчитывают более 40% россиян

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Реальные основания рассчитывать на улучшение уровня и качества жизни в России в период ближайших трех-пяти лет видят 42% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Наиболее оптимистичными в этом плане оказались респонденты 18-30 лет, среди которых в улучшении данных показателей не сомневается каждый второй (51%), свидетельствуют результаты исследования.

Согласно опросу, почти каждый четвертый (24%) полагает, что условия жизни в стране сохранятся на нынешнем уровне; чаще всех так считают сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет (27%).

Ухудшения этих показателей ожидает каждый десятый опрошенный (10%); среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 12%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 24% респондентов затрудняются что-либо предположить.

Что касается ожиданий по изменению уровня и качества жизни на данный период для себя лично, то, согласно опросу, улучшений ждет почти каждый второй (47%), а среди респондентов до 30 лет эта доля составляет 70%.

По данным исследования, сохранение этих показателей на нынешнем уровне ожидает почти каждый четвертый (24%), понижения уровня и качества жизни для себя ждут 7% опрошенных и еще 24% участников опроса не знают, что сказать по данному поводу.

Опрос был проведен 4-6 апреля 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах, находящихся в 51 регионе РФ.