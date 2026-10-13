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Минэкономразвития ждет ужесточения правил выдачи шенгенских виз для россиян

Однако для сограждан это не будет иметь серьезных последствий, их интерес к странам Европы угас

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Возможное ужесточение правил оформления шенгенских виз не окажет существенного влияния на турпоток, поскольку интерес путешественников к поездкам в Европу за последние годы существенно снизился, заявил РБК ТВ замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Наши европейские партнеры стали настолько непредсказуемы, что уже веришь всему - даже тем поступкам, которые не имеют абсолютно никакого экономического и политического смысла, таким, как запрет шенгенских виз. Видимо, они умудряются найти в этом для себя какой-то смысл, пусть пока скрытый для нас. Поэтому я бы не исключал такой возможности. Получать шенгенские визы точно проще не станет, будет только сложнее", - сказал он.

Министерство, по его словам, проанализировало возможные последствия таких мер для рынка внутреннего туризма.

"Мы оценивали такую вероятность с точки зрения влияния на внутренний туризм и видим, что она околонулевая: интерес россиян к европейским странам практически окончательно угас за эти несколько лет. Больших и существенных последствий для нашей отрасли здесь нет", - пояснил он.

Вахруков напомнил, что Россия придерживается другой политики в отношении въездного туризма и сохраняет для граждан европейских государств возможность оформления единой электронной визы, действующей с 2023 года.

Представители Совета ЕС обсудят ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам на заседании 14 октября. Новые ограничения могут затронуть туристов, бывших участников боевых действий и дипломатов.

По данным Еврокомиссии, российские туристы в 2025 году получили 619 тысяч шенгенских виз, что на 14% больше, чем годом ранее. Доля многократных виз составила 28,4%, или 176 тысяч. В 2024 году она составляла 41%.

Дмитрий Вахруков Минэкономразвития Шенген Еврокомиссия Европа
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