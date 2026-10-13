Что произошло за день: вторник, 13 октября

Арест японского журналиста, заявление МИД РФ о дизельной сделке, отказ Нидерландов выдать визы трем российским гимнасткам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Японский журналист газеты "Хоккайдо Симбун" арестован по делу о шпионаже. По данным ФСБ, он собирал данные о количестве мобилизованных и добровольных участников СВО из числа жителей Курильских островов.

- Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг "Яндекса" обсуждается в правительстве, компания экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак.

- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отверг предположения, что Москва пошла на уступки по Украине, согласившись на дизельную сделку с США. Дональд Трамп заявил, что соглашение по топливу необходимо не для США, а для мирового рынка.

- Предупреждение Москвы в адрес НАТО о неприемлемости нагнетания обстановки вокруг Калининградской области - это упредительный сигнал, чтобы альянс "не перешагнул за край пропасти", заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД Александр Грушко.

- Нидерланды отказали в выдаче виз трем лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике - Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ОКР обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного.

- Международный куратор, критик и автор книг Франческо Бонами стал художественным руководителем "ГЭС-2".

- Во Франции хакеры взломали систему управления холодильниками Danfoss в супермаркетах и подняли в них температуру до плюс 50 градусов.