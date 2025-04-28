Три рейса ушли из Перми в Ижевск и Екатеринбург из-за снегопада

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Три самолета, летевшие в Пермь из Казани, Москвы и Сургута, из-за погодных условий в Перми перенаправлены на запасные аэродромы в соседние регионы, сообщает телеграм-канал пермского аэропорта.

"Рейс 575 из Казани направлен в аэропорт Ижевска. Рейсы 1200 (из Москвы - ИФ) и 205 (из Сургута - ИФ) ушли на запасной аэродром в Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Аэропорт не обслуживает авиарейсы из-за сильного снегопада. Ограничения изначально вводились до 14:00 (12:00 по Москве), позднее их продлили до 15:00 (13:00 по Москве).

В регионе объявлено штормовое предупреждение. В течение понедельника и вторника в Прикамье ожидается сильный снегопад.