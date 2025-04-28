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Аэропорт Перми закрыт до 4:00 из-за снегопада

Аэропорт Перми закрыт до 4:00 из-за снегопада
Фото: Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми не обслуживает авиарейсы до 4:00 (2:00 мск) вторника из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

В понедельник аэропорт перестал обслуживать авиарейсы из-за сильного снегопада и ограниченной видимости. Первое сообщение об этом появилось в телеграм-канале авиаузла в полдень. Ограничения в работе аэропорта неоднократно продлевались в течение дня.

По данным онлайн-табло, задержаны 9 рейсов на вылет и 10 на прилет. Отменен рейс ЮВ 575/576 (Пермь - Новый Уренгой - Пермь).

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. В течение понедельника и вторника в регионе ожидается сильный снегопад.

На участках федеральных трасс введены ограничения для движения грузового транспорта.

Днем в понедельник в городе снегом замело улицы и тротуары, на некоторых участках дорог скорость движения транспорта не превышала 5-20 км/час, на проезжей части возникла снежная колея. Многие автомобили заносило на поворотах и во время движения, некоторые автомобили ехали по дорогам со включенным аварийным сигналом.

Пермь Новый Уренгой
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