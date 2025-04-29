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МИД КНР заявил о неизменном доверии между Пекином и Москвой

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Независимо от изменений в мировой обстановке взаимное доверие между Китаем и Россией не меняется, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В последнее время в международной ситуации произошло много новых изменений. Это является нормой в нашу эпоху, но что остается неизменным, так это взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", - приводит МИД КНР слова Ван И на состоявшейся в Рио-де-Жанейро встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Китайский министр отметил, что "гарантией поддержания высокого уровня китайско-российских отношений" является "стратегическое руководство" лидеров дух государств. Обе стороны "должны работать сообща, чтобы постоянно трансформировать важный консенсус глав двух государств в результаты сотрудничества в различных областях".

По словам Ван И, в настоящее время "ожесточенная борьба между гегемонией и антигегемонией разворачивается по всему миру". В этих условиях Китай и Россия должны укреплять координацию, способствовать укреплению единства и сотрудничества в рамках объединения "для построения более справедливой и разумной системы глобального управления".

Ван И изложил позицию Китая по украинскому кризису, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур, таких, как ООН, ШОС, G20, обменялись мнениями по ядерной проблеме Ирана и Корейского полуострова, говорится в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Китай Ван И Россия Сергей Лавров
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