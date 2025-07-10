Поиск

Лавров встретился с главой МИД Китая в Куала-Лумпуре

Глава МИД РФ на встрече с Ван И заявил, что непростая и постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога Москвы и Пекина.

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И в Куала-Лумпуре.

Переговоры проходят на "полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии.

Министры приветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Лавров на встрече с Ван И заявил, что непростая и постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога Москвы и Пекина.

Он напомнил, что встречался с Ван И в Рио-де-Жанейро на саммите БРИКС, который проходил 6-7 июля. "Глобальный охват и стратегический характер наших отношений в очередной раз подтвердились. И эти отношения еще более востребованы на фоне непростых и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, как нам поручили наши лидеры", - сказал российский министр.

Он отметил, что теперь рассчитывает подробно обсудить с китайским коллегой проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона и подчеркнуть центральную роль АСЕАН в этой части мира.

"Поговорим, конечно же, и о Шанхайской организации сотрудничества, где наши китайские друзья сейчас председательствуют. БРИКС, Группа двадцати, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - все это требует нашего постоянного внимания", - сказал глава МИД РФ.

Он поздравил китайскую сторону со 104-й годовщиной образования Коммунистической партии Китайской Народной Республики, которая отмечалась 1 июля. "Создание Коммунистической партии Китая и революционная борьба китайского народа всегда получали неизменную твердую поддержку Москвы. И сейчас наша взаимная солидарность продолжает укрепляться на благо наших народов и на благо, я не сомневаюсь, международных отношений", - подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел РФ 10-11 июля принимает участие в форуме АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в столице Малайзии пройдут совещания глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН в форматах Россия-АСЕАН, Восточно-Азиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

Сергей Лавров Китай Ван И Малайзия Куала-Лумпур МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп может подписать закон о санкциях против РФ, если получит право отменять их

Трамп может подписать закон о санкциях против РФ, если получит право отменять их

Молдавия закупила почти половину необходимого для отопительного сезона газа

Молдавия закупила почти половину необходимого для отопительного сезона газа

Что случилось этой ночью: четверг, 10 июля

Госдеп США сообщил о планах Рубио встретиться с Лавровым в Куала-Лумпуре

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается

Администрация Трампа сообщила о несоответствии Гарвардского университета стандартам

Администрация Трампа сообщила о несоответствии Гарвардского университета стандартам
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6696 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });