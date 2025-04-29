Аэропорт Перми возобновил работу после приостановки из-за непогоды

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми возобновил прием и отправку рейсов в связи с улучшением погодных условий, сообщается в телеграм-канале аэропорта во вторник.

"Аэродром открыт на прием и отправку воздушных судов с 05:45. Аэропорт Пермь работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Воздушная гавань приостанавливала работу из-за сильного снегопада. В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. На участках федеральных трасс до полуночи вторника были введены ограничения для движения грузового транспорта.

Днем в понедельник в Перми снегом замело улицы и тротуары, на некоторых участках дорог скорость движения транспорта не превышала 5-20 км/час, на проезжей части возникла снежная колея. Многие автомобили заносило на поворотах и во время движения, некоторые автомобили ехали по дорогам с включенным аварийным сигналом.