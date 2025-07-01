Аэропорт Сиднея отменил два десятка рейсов из-за ливней и ветра

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Австралии циклон привел к остановке работы аэропорта Сиднея и сети общественного транспорта города, пишет Sydney Morning Herald.

Отменены более 20 рейсов, работает только одна взлетно-посадочная полоса. Ожидается, что такой режим работы сохранится до 23:00 вторника по местному времени (06:00 среды по Москве). Изменения в расписании полетов возможны и в течение следующего дня.

Непогода отразилась и на системе общественного транспорта крупнейшего города Австралии. Так, предварительно до 19:45 по местному времени приостановлено регулярное сообщение, в том числе паромное, между некоторыми популярными туристическими районами Сиднея.

Жителям прибрежных зон рекомендовано эвакуироваться. Автодороги местами затоплены, нарушена работа железнодорожного транспорта, 21 тысяча домохозяйств осталась без электричества.

Причиной ненастья стал мощный циклон, сформировавшийся в Тасмановом море, водном пространстве между Австралией и Новой Зеландией. Циклон, по прогнозам, затронет все побережье штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, и принесет проливные дожди и сильный ветер.