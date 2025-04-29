Частично импортозамещенный МС-21 совершил первый полет

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, совершил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

На этом самолете заменена часть иностранных систем, отмечается в сообщении. Он получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы и шасси.

Параллельно продолжается работа над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже, отметил генеральный директор ПАО "ОАК" (входит в "Ростех") Вадим Бадеха, слова которого приводятся в сообщении.