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В РФ впервые в мире испытали технологии для сверхзвукового гражданского самолета

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" сообщил о первых в мире испытаниях интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.

"В России впервые в мире Национальным исследовательским центром "Институт имени Н.Е.Жуковского" испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию "от терминала до терминала" в условиях "закрытой кабины" (кабины без остекления). Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета", - говорится в сообщении пресс-службы центра.

Там заявили, что концепция "от терминала до терминала" предполагает управление воздушным судном в условиях "закрытой кабины" с использованием систем внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов на всех этапах полета.

В состав летного демонстратора вошли система внешнего видения, инновационные средства навигации и наблюдения. "Система внешнего видения перспективного сверхзвукового гражданского самолета, состоящая из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного диапазона, обеспечила возможность управления воздушным судном в кабине без остекления за счет формирования видеопотоков от камер и комплексирования информации о закабинной обстановке", - сказали в пресс-службе.

Экспериментальные исследования демонстратора в составе летающей лаборатории Як-40 проведены в Новосибирске специалистами Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (входят в состав НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского"), информирует пресс-служба.

"Работа над технологиями и решениями, которую ведет "НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", важна и необходима для формирования облика сверхзвукового гражданского самолета. В результате успешных испытаний "закрытой кабины" российским специалистам удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления", - заявил Денис Мантуров, слова которого передала пресс-служба первого вице-премьера РФ.

Денис Мантуров Новосибирск Институт имени Н.Е. Жуковского
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