Путин заявил, что РФ и Белоруссия готовы начать проект по производству дронов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова вместе с Белоруссией начать проект по производству беспилотников.

"Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию", - заявил президент РФ Владимир Путин в начале двусторонней встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Волгограде во вторник.

Он также отметил, что у России и Белоруссии есть договоренности по совместной деятельности в области авиастроения.

"Вам удалось сохранить часть авиационной промышленности и, надеюсь, есть тоже, над чем можно работать: и небольшой самолетик, и кооперация по среднемагистральным самолетам, и так далее", - сказал Путин.