Лукашенко призвал сделать связи Белоруссии и России "теснее, чем в унитарном государстве"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия должны выстроить в Союзном государстве отношения теснее, чем в унитарном государстве, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом России с Владимиром Путиным в Волгограде. Об этом сообщает "Беларусь сегодня".

"У нас идея абсолютно одинаковая: одно Отечество от Бреста до Владивостока. Так случилось, что здесь образовалось два государства, и мы должны сделать все для того, чтобы наши отношения в этом Отечестве были еще теснее, чем в унитарном государстве", - сказал Лукашенко.

"Я уверен, что наши дети и другие поколения еще оценят то, что мы тут делаем. Нам непросто: и слева, и справа нас бомбят. И наши все решения направлены на единство наших народов", - подчеркнул он.