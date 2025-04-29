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Москва высказалась за честный и равноправный диалог с Вашингтоном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что надежды на улучшение перспектив российско-американских отношений в ближайшее время подтвердятся, Россия выступает за равноправный диалог на основе балансов интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после Совета глав МИД стран БРИКС.

"Практически все видят позитивные стороны происходящего. Надеемся, что авансы, скажем так, которые звучат в отношении перспектив российско-американского диалога, оправдаются", - сказал он.

По его словам, Россия выступает за "честный, равноправный диалог на основе балансов интересов".

"Соединенные Штаты направляют нам аналогичные сигналы. Работа, как вы знаете, идет по самым разным направлениям", - отметил Лавров.

Он выразил надежду, что "в ближайшее время мы увидим конкретное подтверждение".

"Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно же, не в ущерб традиционным прочным связям с нашими стратегическими партнерами", - подчеркнул глава российского МИД.

Лавров предостерег от того, чтобы "нынешнее состояние российско-американского диалога рассматривать как нечто из ряда вон выходящее". "Это просто возвращение к нормальности", - сказал он.

По словам министра, "те, кто воспринимает это как сенсацию, просто находятся в плену у той логики, которую культивировала администрация Байдена все годы своего пребывания у власти, пытаясь представить Россию как изгоя, как страну, находящуюся в полной изоляции, с порванной в клочья экономикой".

"У меня такое ощущение, что большинство стран глобального Юга и Востока, наши стратегические партнеры и союзники, видят в этом плюс (в улучшении отношений России и США - ИФ)", - отметил глава российского МИД.

МИД БРИКС США Сергей Лавров
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