Омбудсмен сообщила о стабильно тяжелом состоянии брата умершей в Вологде девочки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Состояние семилетнего мальчика, брата скончавшейся от истощения в многодетной семье пятилетней девочки в Вологде, врачи оценивают как стабильно тяжелое, родители в ходе следственных действий проходят медосвидетельствование, остальных детей направят на санаторно-курортное лечение, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"По трагедии в Вологодской области важно разобраться в причинах произошедшего и не делать преждевременных выводов. Ведутся следственные действия. Родители проходят медосвидетельствование. Сейчас главное оказать необходимую помощь. Состояние семилетнего ребенка пока оценивается как стабильно тяжелое", - написала она в своем канале в мессенджере Max в субботу.

Львова-Белова отметила, что в настоящее время с детьми из семьи работают психологи. Готовятся документы для направления на санаторно-курортное лечение.

"Пока ребята не вернутся в школу, будет организовано обучение по индивидуальному учебному плану, чтобы создать условия непрерывности образовательного процесса", - пояснила омбудсмен.

Львова-Белова сообщила, что семья была в поле зрения социальных служб, комиссии по делам несовершеннолетних.

"Выясняем, какую конкретную помощь семья получала, насколько она соответствовала потребностям. В регионе проведут мониторинг организации индивидуальной профилактической работы с семьями в социально-опасном положении. Пока остается много вопросов", - написала она.

Ранее пресс-служба следственного управления СКР по Вологодской области сообщила, что пятилетняя девочка из многодетной семьи скончалась в состоянии истощения в Вологде, ее брат госпитализирован, возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, семья с 11 детьми проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях и состояла на профилактическом учете.

Уголовные дела возбуждены по факту смерти малолетней и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики (по п. "в" ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 293 УК РФ). Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел регионального СКР. Кроме того, проверку проводит прокуратура Вологодской области.