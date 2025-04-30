Правительство внесло изменения в правила оплаты пользования рыболовными участками

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменения в правила оплаты пользования рыболовными участками.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду, предприниматели, занятые рыбной ловлей как в промышленных масштабах, так и организующие условия для любителей, при перезаключении договора пользования рыболовным участком должны вносить три платежа в течение определенного срока.

"В этой сфере действует значительное количество малых и средних предприятий, их рентабельность не так высока, и установленные платежи являются для них существенными расходами. Чтобы помочь рыбакам, изменим существующий порядок: сократим размер двух первых платежей, вноситься эти средства уже будут в четыре этапа, а также увеличим срок выплат еще на год", - сообщил Мишустин.

По его словам, эти возможности станут доступны действующим предприятиям без торгов, если у них истекает срок договора. Решение о его перезаключении предприниматель принимает сам, отметил он.