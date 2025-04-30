Шойгу заявил о стремлении стран Европы затянуть украинский конфликт

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - РФ не питает иллюзий о договороспособности властей Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу; он также отметил, что страны Европы стремятся затянуть украинский конфликт.

"Не питаем иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства. Яркие примеры - саботаж Киевом тридцатидневного моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия", - сказал Шойгу в видеовыступлении, которое было представлено в среду в столице Бразилии на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"К таким действиям киевский режим подталкивают государства Европы. Они стремятся максимально затянуть конфликт и не допустить нормализации российско-американских отношений", - отметил секретарь СБ РФ.