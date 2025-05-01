Семь человек погибли в результате атаки дронов по рынку в Алешках Херсонской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Семь человек погибли, более 20 - получили ранения в результате атаки украинских дронов по рынку в Алешках, сообщил в четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"По предварительным данным, погибло не менее 7 человек, более 20 - ранены", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что ВСУ совершили массированную атаку FPV-дронами около 09:30 по московскому времени.

На месте работают экстренные службы.