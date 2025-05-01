CBS сообщил, что Уолтц покинет свой пост в Белом доме

Майк Уолтц Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты в администрации президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал CBS, ссылаясь на многочисленные источники.

По данным издания Politico, на должность Уолтца может быть назначен спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Как отмечает телеканал CBS, в марте Уолтц оказался под пристальным вниманием после того, как он по ошибке включил в закрытый чат в мессенджере Signal Джеффри Голдберга из издания The Atlantic, раскрыв обсуждения с высокопоставленными должностными лицами национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. Министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф опровергли информацию о том, что в чате передавалась какая-либо секретная информация.

Между тем Уолтц за закрытыми дверями признал подлинность сообщений, а чиновники Белого дома обсуждали, следует ли ему уйти в отставку, сообщает телеканал. Но Трамп не просил его уйти в отставку, выразив свою поддержку Уолтцу, назвав его "хорошим человеком", который "усвоил урок".

Что касается Вонга, то он работал в первой администрации Трампа заместителем специального представителя по Северной Корее и заместителем помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. По словам Трампа, Вонг помог провести его переговоры на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отмечает телеканал.