Путин присвоил Спивакову звание Героя Труда

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом присвоил президенту Московского международного Дома музыки, народному артисту СССР Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ.

Согласно указу, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, Спиваков отмечен высоким званием "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. В 1967 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. С 1970 по 1982 годы - солист-скрипач Московской государственной академической филармонии. Создатель и художественный руководитель государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России. С 2003 года возглавляет Московский международный Дом музыки.