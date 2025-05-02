Лихачев отметил, что "Росатом" надеется вернуться к строительству Балтийской АЭС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" считает проект строительства Балтийской АЭС лишь приостановленным и надеется на его перезапуск, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев в пятницу.

"Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС не закрытым, а отложенным. И мы ждем той возможности, в определенном условии, экономически, политически, когда к нему можно будет вернуться в полной мере", - сказал он.

По его словам, каким будет формат станции - малая или большая - это еще предстоит решить.

"Но, мне кажется, это было бы логично, чтобы в Калининградской области появился свой, устойчивый источник энергии, зеленой, атомной, на столетие вперед. И это подспорье, в том числе и для выполнения задания президента по скорейшему переходу Калининградского региона на принципы электродвижения", - заключил глава "Росатома".

Подготовка к строительству Балтийской АЭС недалеко от Немана началась в феврале 2010 года. Ввод в действие первого энергоблока был запланирован на 2017 год, второго - на 2018 год. Однако в середине июня 2013 года генеральный подрядчик - "Росэнергоатом" - заморозил проект.