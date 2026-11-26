Мурманскую область временно возглавил замгубернатора Панычев

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев назначен временно исполняющим обязанности главы региона, сообщается на сайте правительства Мурманской области.

"С 25 ноября 2026 года и до назначения указом президента Российской Федерации временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами правительства региона обязанности губернатора Мурманской области временно исполняет заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что органы исполнительной власти и местного самоуправления Мурманской области работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что временно правительство Мурманской области возглавила другой заместитель губернатора - руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова. Ее назначение произошло перед служебной поездкой губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в понедельник в Москву, во время которой он был задержан.

Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Чибиса. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что Чибис и его предполагаемые соучастники подозреваются в хищении бюджетных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 млн рублей, растрате бюджетных средств министерства транспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также в незаконных валютных операциях. Мещанский суд Москвы в среду отправил Чибиса под арест.