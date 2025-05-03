Что произошло за день: суббота, 3 мая

Режим ЧС в Новороссийске, болезнь Вучича и решение ОПЕК+

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки дронов. Двое детей, мужчина и женщина, пострадавшие после атаки, госпитализированы. Утром было потушено возгорание на зерновом терминале в Новороссийске, которое началось после падения обломков БПЛА.

- Восемь стран ОПЕК+ в июне увеличат добычу нефти на 411 тыс. б/с, в 3 раза больше плана ввиду здорового рынка и низких запасов. Общая квота стран ОПЕК+ на июнь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 36,14 млн б/с, что на 359 тыс. б/с больше, чем в мае, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

- Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован в Белграде. Во время пребывания в США он почувствовал сильную боль в груди, из-за чего он не смог провести все запланированные встречи. Врачи оценивают состояние как удовлетворительное.

- Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ. При этом общие требования к выставлению оценок будет устанавливать само министерство.

- В Кремле не располагают информацией о возможном приезде Рубио на Парад Победы. Дмитрий Песков заявил, что на брифинге помощника президента Юрия Ушакова в понедельник будет озвучено, "кто приезжает к нам на парад, какие пройдут двусторонние встречи".

- Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья, сообщили в МЧС.