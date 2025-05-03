Фактический рост добычи нефти ОПЕК+ в июне с учетом компенсаций может составить 360 тыс. б/с

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Общая квота стран ОПЕК+ на июнь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 36,14 млн баррелей в сутки (б/с), что на 359 тыс. б/с больше, чем в мае, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В субботу восемь участников альянса, добровольно ограничивших в 2023 году добычу нефти на 2,2 млн б/с, утвердили решение со следующего месяца увеличить добычу суммарно на 411 тыс. б/с, что эквивалентно трем ежемесячным приростам.

Только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - в июне смогут добывать на уровне установленных квот - 9,367 млн б/с и 928 млн б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,05 млн б/с, в Ираке - 3,946 млн б/с, в ОАЭ - 3,082 млн б/с, в Кувейте - 2,443 млн б/с, в Казахстане - 1,368 млн б/с, в Омане - 760 тыс. б/с.

По итогам встречи в субботу восемь стран ОПЕК+ подтвердили свое намерение полностью компенсировать любое перепроизводство, начиная с января 2024 года, сообщается в релизе ОПЕК.

Ранее власти Казахстана сообщили, что в марте добыча нефти в стране была выше установленной альянсом квоты, но отметили, что ведут переговоры с нефтяными компаниями и рассчитывают на ее снижение в апреле до необходимого уровня с учетом компенсаций.