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Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ

Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ предлагает отнести выставление обучающимся оценок по поведению к компетенции школ, а общие требования к выставлению оценок будут устанавливаться министерством.

"Выставление оценок поведения обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования проектом федерального закона предлагается отнести к компетенции образовательной организации. Также предлагается определить, что общие требования к выставлению оценок успеваемости и поведения обучающихся при реализации указанных образовательных программ устанавливаются (...) Минпросвещения России", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в субботу.

В министерстве уточнили, что критерии и порядок выставления оценок сейчас разрабатываются. "Обязательно будет соблюден принцип объективности оценки поведения ребенка коллективом педагогов", - подчеркнули в ведомстве.

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Главной задачей оценок поведения, как отметили в Минпросвещения, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием - выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.

Пилотный проект по введению оценок за поведение школьников стартует 1 сентября 2025 года в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

Как отметили в ведомстве, изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить влияние системы на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, например, критерии оценки или нагрузку на учителей.

Минпросвещения РФ
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