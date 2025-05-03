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Возгорание на зерновом терминале в Новороссийске после падения обломков БПЛА потушили

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Возгорание на зерновом терминале в Новороссийске, возникшее в результате падения обломков БПЛА ВСУ, потушено, сообщили "Интерфаксу" в администрации Новороссийска.

"Возгорание потушено", - сказал представитель администрации.

В телеграмм-канале группы компаний сообщается, что на территории терминала КСК ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитых БПЛА.

"В связи с массированной атакой БПЛА, безэкипажных катеров на НВМБ и Юго-восточный район порта Новороссийск и город-герой Новороссийск сообщаем: на территории зернового терминала КСК ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитых БПЛА. Собственными силами совместно с МЧС потушено возгорание", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, уточняет компания.

Как сообщал ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале.

КСК - глубоководный зерновой терминал. В 2021 году был введен в эксплуатацию глубоководный причал, способный одновременно принимать два судна грузоподъемностью до 100 тыс. тонн каждое. Пропускная способность терминала составляет 10,5 млн тонн в год. В перспективе планируется увеличить показатель до 15 млн тонн.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" (ключевые активы - контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело") и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Вениамин Кондратьев Новороссийск Краснодарский край
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