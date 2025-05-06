Путин во вторник планирует провести два международных телефонных разговора

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике главы государства Владимира Путина во вторник, 6 мая.

"В середине дня будет одна из встреч президента открыта для СМИ: президент примет председателя "Деловой России" Алексея Репика", - сказал Песков журналистам во вторник.

Кроме того, в графике работы президента во вторник - два международных телефонных разговора, о содержании которых представителей СМИ проинформируют позднее, добавил он.

Также Путин продолжает активно готовиться "к марафону двусторонних встреч, переговоров, официальных форматов", которые предстоят в следующие четверо суток, сказал Песков.



